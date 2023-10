Politie Waasland-Noord zegt steun aan Zwijndrecht gedeeltelijk op: "Druk op ons korps wordt te groot"

In het Peter Benoitpark in Sint-Niklaas heeft vanochtend een brand gewoed in een appartementsgebouw. Het vuur werd iets voor acht uur opgemerkt op de tweede verdieping. Bij aankomst van de brandweer had de rook zich ook al in de trappenhal van het gebouw verspreid. De bewoners van het appartement waar de brand woedde waren niet thuis. Het gaat om een jong gezin met vier kinderen. Twee bewoners van bovenliggende appartementen hadden te veel rook binnengekregen. Zij werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Bewoners uit andere appartementen werden tijdelijk geëvacueerd. Het vuur is vermoedelijk ontstaan aan een koelkast in een slaapkamer. De getroffen flat is onbewoonbaar. De andere flats liepen geen schade op.