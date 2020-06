Politie Waasland-Noord stopt grenscontroles

De hulpdiensten van de Hulpverleningszone Waasland zijn massaal aanwezig in de omgeving van het Groot Rietveld in Kallo. In het natuurgebied wordt er gezocht naar een kind, dat mogelijks in het water is gevallen. "Er is geen noodoproep binnen gekomen bij de hulpdiensten, en er is voorlopig ook niemand vermist", nuanceert burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Een voorbijganger heeft natte kledij van een kind gevonden aan de rand van het water, en we willen geen risico nemen", klinkt het. De burgemeester hoopt op loos alarm. De hulpdiensten laten alvast niets aan het toeval over. Ze zijn ter plaatse met duikers en een bootje. Rond 22u15 werd de zoekactie afgeblazen. De kledij die gevonden werd aan de rand van het water bleek vergeten te zijn.