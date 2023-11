Politie Waasland-Noord schaalt hulp met collega's uit Zwijndrecht weer op

Op de E17 in Kruibeke is deze ochtend een wagen met daarin vier Franse jongeren gecrasht. Dat gebeurde in de richting van Antwerpen net voorbij de snelwegparking. Tijdens een inhaalmanoeuvre tikte de bestuurder van de wagen een ander voertuig aan en raakte daardoor de controle over het stuur kwijt. De wagen kwam tegen de vangrail terecht en kwam 100 honderd meter verder tot stilstand. Als bij wonder raakten de vier inzittenden niet gewond. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder.