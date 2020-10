Inkopen doen op de wekelijkse markt en daarna in de plaatselijke horeca nog even iets lekkers eten of drinken. Het zit er door de tijdelijke sluiting van alle café's en restaurants jammer genoeg even niet meer in. Dat de sfeer op en rond de markt daardoor toch wel anders is, hoorden we vanochtend in Beveren. Zowel van de marktkramers, als van de marktgangers.