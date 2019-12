In de Stenenmuurstraat in Sinaai hebben gangsters gisteravond een brutale homejacking gepleegd. Omstreeks 22u kregen de hulpdiensten een noodoproep van een echtpaar. Zij waren tussen 21u en 21u30 door vermoedelijk 4 gewapende mannen overvallen en in het magazijn naast de woning vastgebonden. Vermoedelijk konden de slachtoffers pas na enige tijd hulp zoeken. Bij de schermutseling die ontstond, raakte de man van het koppel gewond, de vrouw verkeerde in shock. Beiden werden naar het ziekenhuis overgebracht. De daders konden ontkomen. De Stenenmuurstraat is een afgelegen, erg landelijke en rustige weg tussen Sinaai en Stekene.