In Gent zijn afgelopen weekend twee holebi-jongeren het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Het onderzoek naar de feiten loopt nog, maar de politie gaat uit van een geval van gaybashing, of geweld tegen holebi's. De daders zijn nog altijd niet gevat. De slachtoffers doen een oproep via social media om agressie tegenover minderheidsgroepen fel te veroordelen. Want het zorgt, ook in dit geval, voor grote trauma's.