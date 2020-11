Politie verspreidt beelden van mogelijke doder hondje Dribbel

Opvallend bericht vandaag in De Nieuwe Omroeper, een blad dat wordt verspreid in Temse en Kruibeke. Jeannine Van Mele, de vrouw die deze zomer een gasexplosie in haar huis in Velle overleefde, bedankt er met een boodschap de hele buurt voor hun steun. Jeannine werd na de explosie gered door haar buur en nadien verzamelde het dorp ook geld in om haar financieel te steunen. De vrouw revalideert sinds het ongeval, waardoor ze niemand fysiek kan bedanken. Ze hoopt dat haar bericht in het blad door heel Velle wordt gelezen.