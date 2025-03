Politie van Dendermonde heeft handen vol met dronken chauffeurs: "Het motiveert ons alleen maar om dagelijks te blijven controleren"

De politie van Dendermonde heeft een bewogen weekend achter de rug. Zaterdagavond probeerde een dronken bestuurder een alcoholcontrole te omzeilen. Hij vluchtte hierbij van de politie en haalde hierbij snelheden tot 130 kilometer per uur. Een levensgevaarlijke situatie. En gisteravond was het er opnieuw prijs. Een carnavalsvierder knalde er tegen een andere voertuig. Ook hij was onder invloed. Voor de lokale politie het sein om nog meer te controleren op alcohol en drugs achter het stuur.