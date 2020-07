Politie treft druglab aan in Sint-Gillis-Waas, één Nederlander opgepakt

In de Buitenstraat in Vrasene heeft vannacht een zware brand gewoed in een grote landbouwloods. Het was een buurtbewoner die de brand opmerkte. Toen de hulpdiensten aankwamen stond de hele loods al in brand. Dat zorgde ook voor heel wat rookontwikkeling. In de loods stonden machines en werkmateriaal. Pas na een uur was de brand onder controle, er moest wel nog een hele tijd worden nagebluist. Mogelijks is er ook asbest vrijgekomen bij de brand. Dat wordt momenteel nog onderzocht, maar het is wel al zeker dat er geen asbest buiten het bedrijfsterrein is gevonden. Er is dus geen gevaar voor omwonenden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het bedrijf werd uit voorzorg verzegeld en krijgt nu van de gemeente maatregelen opgelegd om het terrein te saneren.