De man die vijf jaar geleden een moeder en haar dochtertje van drie jaar doodreed in de Aalsterse deelgemeente Nieuwerkerken is vrij onder voorwaarden. Cédric C. heeft één derde van zijn straf uitgezeten en had zijn vervroegde invrijheidstelling aangevraagd. De strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen is daar op ingegaan.