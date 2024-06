Politie sluit straat af in Sint-Lievens-Houtem

In Dendermonde stopt Yasmina El Boubkari als voorzitter van Groen. Die functie had de politica en kabinetsmedewerker nog maar een half jaar geleden op zich genomen. Ook toen al in januari, bij haar aanstelling, kreeg El Boubkari meteen al tientallen haatberichten binnen, die vooral racistisch van aard waren. De stroom aan haatberichten bleef ook aanhouden, in die mate dat het de politica nu teveel is geworden. El Boubkari was kandidaat-lijsttrekker voor Groen Dendermonde bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Daar gaat ze nu van afzien. Voor de verkiezingen nu zondag staat El Boubkari nog wel vijfde op de Oost-Vlaamse lijst voor Groen in het Vlaams Parlement.