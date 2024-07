Politie Sint-Niklaas zet mobiele camera in: "Zomermaanden moeten rustig en aangenaam blijven"

De lokale politie van Sint-Niklaas gaat de hele zomer een mobiele camera inzetten om overlast tegen te gaan. Op dit moment staat de camera aan het Gerdapark, maar de installatie zal deze zomer op verschillende locaties in de stad geplaatst worden. Tijdens de zomer trekken heel wat mensen erop uit om pleinen en parken in de stad op te zoeken. Dat brengt soms overlast met zich mee, onder de vorm van zwerfvuil dat achterblijft, geluidsoverlast, of verkeersonveilig gedrag. De mobiele camera moet helpen om die overlast te voorkomen. De camera maakt het ook mogelijk voor de politie om na de feiten nog vaststellingen te kunnen doen, wat in het verleden zijn nut al bewezen heeft.