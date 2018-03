'Mijn lucht, mijn school.' Met die actie wil Greenpeace de luchtkwaliteit in en rond meer dan 250 lagere scholen meten. Schooltjes in de stad, maar ook in landelijke gebieden, want ook daar is de luchtkwaliteit vaak niet goed. Tegen midden deze week zouden ze ook de lagere school in Grembergen moeten weten wat voor lucht ze inademen.