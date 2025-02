Politie Sint-Niklaas pakt verdachte van drugshandel op aan Filteintsite

Aan de Filteintsite in Sint-Niklaas heeft de lokale politie een verdachte van drugshandel opgepakt. Dat gebeurde vrijdag al, maar het is vandaag pas bekendgemaakt. Buurtbewoners hadden al verschillende keren overlast gemeld. Tijdens een patrouille ging de politie over tot een controle van een jongeman van 18 die zich verdacht gedroeg. De inspecteurs troffen verschillende paxons cocaïne aan, een vouwmes met slot, en een paar honderd euro aan cash. Bij een huiszoeking trof de politie nog meer cash aan. Op die locatie vonden agenten ook handschoenen met drugssporen en een precisieweegschaal. De verdachte is gearresteerd en de politie nam verschillende spullen in beslag. Het dossier is overgemaakt aan het parket.