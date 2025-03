Politie Sint-Niklaas gaat meer patrouilleren in Clementwijk, na vandalisme waarbij twee minderjarigen zijn aangehouden

In Sint-Niklaas verhoogt de politie het toezicht in de Clementwijk. Dat is beslist na vandalisme eerder deze week. Maandagavond gooiden jongeren enkele ramen aan diggelen van de bibliotheek. Twee minderjarigen werden daarbij bestuurlijk aangehouden. De buurt klaagt al langer over overlast 's avonds. Er komen nu extra patrouilles van de politie, strengere controles en er wordt ook contact opgenomen met de ouders van de betrokken jongeren.