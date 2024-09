Politie schiet agressieve man dood aan ziekenhuis van Dendermonde

Aan het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten door een agente. Het slachtoffer is een veertigjarige man uit Berlare. Die belde zelf de politie, met de melding dat hij zich psychisch heel slecht voelde en schrik had om een bedreiging te zijn voor zijn omgeving. De politie bracht hem naar het ziekenhuis, maar op het parkeerterrein liep het grondig fout. De man werd agressief. Toen hij een van de agenten wou aanvallen, schoot die hem neer.