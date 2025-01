Politie Scheldewaas waarschuwt voor verdachte telefoonoproepen

De politie van de zone Scheldewaas waarschuwt nog maar eens voor verdachte telefoontjes. Verschillende inwoners werden de afgelopen dagen opgebeld door mensen die zich uitgeven als agent of als medewerker van de bank. De politie benadrukt nog eens dat mensen van Card Stop of van de bank nooit persoonlijke codes vragen. Ze komen ook nooit aan huis om bepaalde betaalproblemen op te lossen. Hetzelfde voor de politie. Agenten vragen nooit gevoelige informatie via de telefoon. Ze komen ook niet langs om waardevolle spullen op te halen. De politie vraagt om bij dergelijke telefoons meteen in te haken, of naar de politie te bellen.