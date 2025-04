Politie Scheldewaas controleert op 15 locaties tijdens flitsmarathon: "Hardrijders worden meteen uit het verkeer gehaald"

De federale wegpolitie en de lokale politiezones organiseren vanaf morgenvroeg 6 uur een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang zal de politie dan de snelheid van weggebruikers extra controleren. Ook in onze regio zullen alle politiezones snelheidscontroles houden. Dat zoiets nodig is, blijkt uit de resultaten van een recente controle van politiezone Scheldewaas. In Beveren werd toen een bestuurder geflitst tegen 156 kilometer per uur, en dat in een zone 50. Overdreven snelheid blijkt één van de grootste oorzaken van ongevallen.