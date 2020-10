Nieuws Politie op scherp voor actie VLAKO in Aalst

De stad Aalst heeft deze voormiddag man en macht ingezet om een vreedzame bijeenkomst van VLAKO op het Statieplein zo veilig mogelijk te laten verlopen. Tientallen agenten waarvan heel wat in burger hielden een oogje in het zeil en alles werd ook gemonitord op schermen in de veiligheidscel. VLAKO voerde in Aalst actie tegen de nieuwe regering en voor een vrij Vlaanderen. In totaal waren er zo'n 250 mensen aanwezig en zijn er geen incidenten gebeurd.