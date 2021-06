Nieuws Politie ontdekt drugslabo in loods in Temse

In de Laagstraat in Temse heeft de politie gisteravond een drugslabo ontdekt. Dat bevestigt de korpschef van de politie van Kruibeke/Temse aan onze redactie. De ontdekking gebeurde rond 18u30. Het labo was ondergebracht in een leegstaande loods. In die loods werden tal van producten gevonden die gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs. Hoe de speurders op de loods zijn uitgekomen is niet duidelijk. De zaak is overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen. Er loopt een opsporingsonderzoek. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws van 18u30.