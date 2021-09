Politie onderzoekt verdachte brand aan leegstaand pand in Schoonaarde

Op het Moleneinde in Schoonaarde is gisteravond rond 6 uur een leegstaande stal achter een voormalige keukenwinkel volledig uitgebrand. De brand ging gepaard met een enorme rookpluim en met enkele luide knallen. Ook enkele asbestplaten sprongen stuk. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Maar omdat het pand grenst aan de spoorlijn Dendermonde-Gent, moest het treinverkeer voor een half uurtje worden stilgelegd. Volgens de brandweer waren er drie brandhaarden, wat met zekerheid wijst op kwaad opzet. Wie de daders zijn en wat hun motief is, dat wordt nu verder onderzocht. In het verleden hingen er al geregeld jongeren rond in het pand, en er was ook al eens eerder een brand uitgebroken, in mei vorig jaar. De hele site is totaal verwoest.