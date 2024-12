Politie onderzoekt verdacht overlijden van vrouw in Hofstade bij Aalst

In de Aalsterse deelgemeente Hofstade onderzoekt de politie een verdacht overlijden van een vrouw. Gisterenmiddag is het levenloze lichaam van de vrouw teruggevonden in de Steenweg op Aalst. De politie, het parket van Oost-Vlaanderen en een forensisch onderzoeksteam zijn ter plaatse gekomen en onderzoeken de zaak. Ook Aalsters burgemeester Christoph D'Haese bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat. Vandaag is er een lijkschouwing om uitsluitsel te geven over de doodsoorzaak.