In Aalst is een agent donderdag werkonbekwaam geraakt na een kopstoot van een 16-jarige. Dat gebeurde op de Aalsterse Grote Markt na een discussie over het niet dragen van een mondmasker. De jongeman werd uiteindelijk in een combi gestopt, maar daarna keerde ook zijn familie zich tegen de politie. Een vijftiental mensen kwamen ter plaatse en probeerden de jongen te bevrijden uit de combi. "Geweld tegen de politie is absoluut niet te tolereren", reageert burgemeester Christoph D’Haese, die zegt zich ook burgerlijke partij te stellen. De jongeman is ook bekend bij de politie. Hij zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen.