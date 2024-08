Politie Ninove deelt gele en rode kaarten uit aan foutparkeerders aan schoolpoorten

In Ninove letten autobestuurders maar beter goed op, waar ze op 2 september parkeren. De politie gaat daar namelijk gele en rode kaarten uitdelen, voor wie fout parkeert. Op een eerste schooldag is het vaak chaos aan de schoolpoort, maar de politie wil waken over de verkeersveiligheid. Wie een gele kaart onder de ruit krijgt, komt er met een waarschuwing van af. Op de rode kaarten volgen GAS-boetes, van 50 tot 116 euro.