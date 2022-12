Politie moet massaal ingrijpen bij burenoverlast in Sint-Niklaas

In Doel hebben heel wat mensen dit weekend al de kans gekregen om een aandenken te kopen van brasserie De Molen. De horecazaak, aan de voet van de oude molen op de Scheldedijk, moet immers voor onbepaalde tijd de deuren sluiten. De gemeente Beveren, die eigenaar is van het gebouw, wil er een nieuw restaurant bouwen, dat een verdieping hoger is gelegen, mét zicht dus op de Schelde. Maar de provincie heeft de omgevingsvergunning afgelopen zomer geschorst, na protest van erfgoedverenigingen. Of en wanneer er een nieuw restaurant komt is dus nog niet zeker. In afwachting van de definitieve beslissing moet de oude brasserie wel sluiten, en houden de uitbaters nu een uitverkoop van zo goed als de hele inboedel.