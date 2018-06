Politie massaal op de been voor manifestatie in Aalst

Aalst leek gisterennamiddag wel een bezette stad. Overal in het centrum stonden agenten opgesteld in gevechtskledij en werden straten afgesloten. Aanleiding was een herdenkingsmars voor de baby Daniel Mbonzi. Die overleed vorige week vrijdag in een Aalsterse crèche. Ook in de omgeving van die crèche, aan de Gentsesteenweg, werden straten afgesloten, met Friese ruiters en eenheden van de federale politie. Zelfs het waterkanon stond paraat.