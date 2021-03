Politie Lokeren ontdekt cannabisplantage met 2.000 planten

In Lokeren heeft de politie een grote cannabisplantage ontdekt. Speurders vielen vanmorgen binnen in de gebouwen van een voormalige jeugdhuis in de Koophandelstraat. Ze troffen er een professioneel ingerichte kweekplaats aan met zo'n 2.000 planten. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de plantage te ontmantelen. Meerdere omwonenden hadden in het verleden al vaker verdachte mensen en handelingen gezien in en rond de gebouwen. De aangetroffen planten waren oogstrijp. Of er in het verleden al oogsten werden verricht, is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend of er al aanhoudingen zijn verricht.