In verschillende steden en gemeenten werden straten afgesloten door schade of instortingsgevaar. In de Waaslandhaven, op de site van Tabak Natie, dreigde een dak van een magazijn van 20.000 vierkante meter weg te waaien. In Temse is het dak van een bungalow effectief helemaal weggewaaid, een drama voor de eigenares want het gebouw was net gerenoveerd. In de Heirstraat in Bazel beleefde een 96 jaar oude dame de schrik van haar leven toen een schuur naast haar woning deels instortte. Het dak ging volledig vliegen en kwam 50 meter verder op de drukke Heirstraat terecht, en tegen het dak van een andere woning. De bewoonster zelf raakte niet gewond. In Haaltert moest de brandweer dan weer uitrukken voor uitgerukte bomen en losgekomen zonnepanelen. Voorlopig zijn er bij dit alles gelukkig nergens meldingen van zwaargewonden.