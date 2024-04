Politie in Aalst krijgt nieuw gebouw, parking Keizershallen gaat ondergronds

Er komt een nieuwe kazerne voor de politie van Aalst. De stad en de politie gaan dat de komende jaren samen realiseren op de huidige site. Het politiegebouw van Aalst is meer dan twintig jaar oud en barst uit haar voegen. Er is plaats tekort door het toenemend aantal personeelsleden. De politie van Aalst blijft in de toekomst dus vlakbij de grote parking, Keizershallen. Maar die zal ook helemaal heraangelegd worden. Het is de bedoeling om er een ondergrondse parking van te maken. Straks meer in het TV Oost Nieuws!