Politie houdt verscherpt toezicht in de omgeving van de scholen

Tot zover de eerste schooldag. In Waasmunster vond deze ochtend een gewelddadige overval plaats in het bekende restaurant De Verborgen Tuin. De inbraak vond plaats in het priv├ęgedeelte van het restaurant. De inbreker geraakte vermoedelijk binnen via de keukendeur van het restaurant. De bewoonster dacht in eerste instantie dat het om haar man ging, en ging een kijkje nemen. Ze kreeg een slag in het gezicht en brak daardoor haar neus. De overvaller is daarna met 1.000 euro buit aan de haal gegaan. De eigenaars kwamen juist terug van vakantie. Het restaurant zou pas morgen terug open gaan. Het parket onderzoekt de zaak.