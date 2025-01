Politie houdt in Aalsterse scholen de komende weken een AMOK-oefening

In tien Aalsterse scholen houdt de politie de komende weken een zogenaamde AMOK-oefening. En vandaag stond de eerste op de agenda. Het scenario is dat een gewapend man een school is binnengedrongen en zoveel mensen als mogelijk wil neerschieten. De politie moet hem opsporen en uitschakelen. Per oefening zet de Politie Aalst ongeveer vijftig mensen in. De leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar die willen meedoen, krijgen ook advies hoe ze in zo'n situatie moeten reageren en er is begeleiding.