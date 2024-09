Politie houdt grootschalige zoekactie na inbraakpoging in Sint-Niklaas

In de omgeving van de Weynstraat in Sint-Niklaas is afgelopen nacht een grote politieactie gehouden. Een bewoner kreeg rond elf uur 's avonds via zijn alarmsysteem een melding van een inbraakpoging. De politie van Sint-Niklaas kwam meteen ter plaatse en ook het korps van Waasland-Noord leverde bijstand. Er kwam zelfs een speurhond ter plaatse en ook een helikopter van de federale politie hielp mee. Uiteindelijk leverde de zoekactie niets op.