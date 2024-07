Politie Geraardsbergen zoekt slachtoffers van grote dievenbende

In Geraardsbergen heeft de politie een dievenbende opgerold die ongeveer 30 diefstallen heeft gepleegd in de stad. Van skilatten en een fiets tot een springkasteel en grasmachine. In totaal gaat het om zo'n 80 gestolen voorwerpen die nu bij de politie van Geraardsbergen - Lierde liggen. De inbrekers sloegen zowel in woningen als in auto's toe. Op de Facebookpagina roept de lokale politie inwoners die bestolen zijn nu op om na te checken of er iets van hen bij is. Wie dus denkt spullen te herkennen, en kan bewijzen eigenaar ervan te zijn, kan ze ophalen aan het commissariaat.