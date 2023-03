Politie Geraardsbergen/Lierde pakt inbreker op die reeds geruime tijd actief was in de regio

In Geraardsbergen kan er een einde komen aan een inbrakengolf die daar al een tijdje aan het woeden is. Want de politie heeft een man kunnen oppakken die verantwoordelijk wordt geacht voor verschillende inbraken in de streek. De man was in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw op pad in Schendelbeke, maar de buurt sloeg alarm. De politie kwam ter plaatse, en na een korte achtervolging konden de agenten de man inrekenen.