In Sint-Niklaas zijn de hulpdiensten dan weer massaal uitgerukt naar een brand in een appartementsgebouw in het Koningin Fabiolapark. Dat gebeurde rond 2 uur deze namiddag. Op de vijftiende verdieping was er brand uitgebroken in een keuken. Oorzaak waren twee potten op het kookvuur. De brand was vrij snel geblust, maar er was ook heel veel rook. De bewoonster van 25 en haar dochtertje van 2 raakten beneveld door de rook en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Het appartement is onbewoonbaar. De buren van de twee bovenste verdiepingen werd gevraagd om uit voorzorg uit het gebouw te gaan. Pas rond half vier kon iedereen weer naar binnen.