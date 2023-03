Politie en parket zoeken nog steeds naar vermiste vrouw uit Denderleeuw, appartement is intussen verzegeld

Politie en parket hebben heel wat tips ontvangen in de zaak rond de vermiste vrouw uit Denderleeuw. Gisteren verspreidde de politie een opsporingsbericht van de 35-jarige Nancy Mugemanshuro. De vrouw werd op 18 maart voor het laatst gezien aan haar woning in Ten Kouter in Denderleeuw. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Het appartement van de vrouw blijkt nu verzegeld. Waarom wil de politie in het belang van het onderzoek niet kwijt. Wel is zeker dat dit geen standaard procedure is in een verdwijningszaak. Maar politie en parket willen er voorlopig nog geen verdere commentaar bij kwijt.