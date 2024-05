Volgende week zondag moeten we naar de stembus. De politieke partijen zitten in de laatste rechte lijn van hun campagne. En die campagne gaan we vanaf vandaag van dichtbij zullen volgen, zodat u goed geïnformeerd bent. De kopstukken van Open Vld trokken vandaag met een tourbus door Vlaanderen. Zo gingen ze ook langs bij een bouwbedrijf in Lokeren dat gespecialiseerd is in geothermische warmtepompen. In de bouwsector moet men meer en meer nadenken over hoe men ecologisch aan het werk kan gaan, maar het moet ook betaalbaar blijven voor wie een huis wil kopen, zeggen de liberalen.