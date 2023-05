Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden van 60-jarige man in Aalst

De opvangcentra van het Rode Kruis Vlaanderen kampen met een groot personeelstekort in de leidinggevende teams. Vooral in de drie centra in het Waasland, twee in Sint-Niklaas en één in Beveren, is dringend meer volk nodig. Geen enkel van deze centra heeft in de centrumleiding een volledige bezetting. Door de opvangcrisis moest het Rode kruis het opvangnetwerk het voorbije jaar snel en sterk uitbreiden. En het is allesbehalve gemakkelijk om alle functies in te vullen, zegt het Rode Kruis.