Heel wat bedrijvigheid op werf aan kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde

­In Dendermonde onderzoeken politie en parket een verdacht overlijden. Vanmiddag werd er een lichaam aangetroffen, in een appartement boven een elektrozaak in de Pastoor Claeysstraat. Het is nog niet duidelijk of het om een vrouw of om een man gaat.

Politie ging rond 15u30 naar de woning in Sint-Gillis-Dendermonde. Daar werd het levenloze lichaam aangetroffen in een appartement. Wat er zich heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. De lokale politie en het labo van het parket zijn een onderzoek gestart.