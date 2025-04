Politie en parket onderzoeken onduidelijk overlijden in Sint-Gillis-bij-Dendermonde

In de Pastoor Claeysstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde is gisteren het lichaam van een 43-jarige vrouw gevonden in een appartement. Hoe ze precies is overleden, is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. De politie werd in de late namiddag opgeroepen door een 35-jarige man, die de vrouw dood aantrof. Wat er zich achter de muren van dit appartement heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen en de lokale politie zijn een onderzoek gestart. Ook het labo kwam ter plaatse. Een lijkschouwing en autopsie moeten meer duidelijk brengen, er is ook een onderzoekrechter gevorderd.