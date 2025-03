Politie en parket onderzoeken mogelijk verdacht overlijden in Vrasene, één persoon opgepakt

Het parket van Oost-Vlaanderen en de politie onderzoeken een mogelijk verdacht overlijden in Vrasene. In dit steegje in de Brugstraat is vanochtend een lichaam gevonden. De politiezone Scheldewaas heeft bevestigd dat er al iemand is opgepakt in verband met het onderzoek. Wat er precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. De wetsdokter en het labo zijn al ter plaatse geweest, maar de politie en het parket willen voorlopig nog geen verdere info geven.