Op de Gentse Baan in Sint-Niklaas hebben politie en parket vandaag urenlang een dakappartement onderzocht. Ook het labo is ter plaatse geweest. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De politie van Sint-Niklaas en het parket van Oost-Vlaanderen geven voorlopig geen informatie. Wij volgen het verder voor u op. Morgenavond meer hierover in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.