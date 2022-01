Politie en parket blijven zoeken naar vermiste vrouw van 62 uit Temse

In Temse blijft politie en parket ingaan op elke tip die er binnenkomt over de vermiste vrouw van 62. Agnes Andries verliet vorige dinsdag, 's morgens rond half vijf te voet haar woning in de Eeckhoutdriesstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Haar familie is radeloos en vraagt iedereen om te blijven uitkijken. Agnes is 1m58 groot en is slank gebouwd. Wie denkt bruikbare tips te hebben, die kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30300.