Politie Dendermonde waarschuwt fietsers voor rare bulten op jaagpad

De stuw van Teralfene, die Denderleeuw met Affligem verbindt, zal ten laatste in 2022 verdwijnen. Op diezelfde plaats zal er dan een nieuwe brug over de Dender komen. Dat is beslist door de gemeente en Waterwegen en Zeekanaal. De stuw in Teralfene is niet meer nodig om de waterspiegel van de Dender te regelen. Het werk kan moeiteloos overgenomen worden door de stuwen in de buurt. De werken maken deel uit van een groter plan om de sluizen, stuwen en de overstromings-problemen op de Dender aan te pakken.