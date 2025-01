In Dendermonde is dit weekend het 'Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur' op een uitzonderlijke manier verlopen, want de inwoners konden er niet naast kijken. De politie had namelijk de verkeers-app Waze mee ingeschakeld om de controles aan te kondigen, maar op zo'n manier dat het leek alsof niemand er nog aan zou kunnen ontsnappen.