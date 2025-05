Met de campagne 'Maai Mei Niet' worden we deze maand allemaal aangespoord om het gras niet te maaien. De politie van Dendermonde grijpt dat aan om 'Naai Mei Niet' te lanceren. Een oproep om niet in de val van oplichters te trappen die je via e-mail geld willen aftroggelen. De politie vraagt nu om deze maand alle verdachte e-mails naar hen door te sturen.