Politie Dendermonde slingert 22 vrachtwagenchauffeurs op de bon die omleiding negeren

De politie van Dendermonde heeft deze morgen en afgelopen nacht een grote controle gehouden. Die was gericht op de omleidingsweg voor de wegenwerken op de Zeelsebaan in Grembergen. Zwaar verkeer mag de lokale omleiding niet volgen en moet omrijden via de autosnelweg. Maar heel wat vrachtwagenchauffeurs negeren het verbod. De politie grijpt daarom in en gaf al meteen 22 truckers een boete. Binnenkort komen er nog meer acties, zegt de politie.