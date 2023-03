Ja, slecht weer, dat is maar één van de vele mogelijke oorzaken van verkeersongevallen. Want nog al te vaak liggen een te hoge snelheid of het gebruik van alcohol en drugs aan de basis van een ongeval. Dat hebben 550 tieners uit Dendermonde vandaag te horen gekregen van de politie. In cultureel centrum volgden ze een infosessie over de gevaren in het verkeer.