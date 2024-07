Politie deelde vorig jaar recordaantal snelheidsboetes uit, Oost-Vlaanderen staat mee aan de top

De politie heeft vorig jaar een recordaantal van bijna 7 miljoen snelheidsboetes uitgedeeld, dat is bijna 12 % meer dan in 2022. In vergelijking met 2017 is het aantal zelfs verdubbeld. Van alle verkeersovertredingen samen, heeft acht op tien te maken met overdreven snelheid. Het recordaantal boetes is ook te wijten aan het stijgend aantal trajectcontroles in ons land, zegt de politie. Ook het verschil per Vlaamse provincie is opmerkelijk. In Antwerpen loop je het grootste risico op een snelheidsboete. Oost-Vlaanderen komt op een tweede plaats.