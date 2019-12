In Hamme is het bekende standbeeld 'De Spinner' vernield bij een verkeersongeval. Vanochtend vroeg reed een bestelwagen tegen het beeld , waardoor het van z'n sokkel viel en op de grond terecht kwam. De bestuurder van de bestelwagen gaf zich later aan bij de politie. Vermoedelijk zal hij de kosten voor de herstelling moeten betalen.